«Люди должны понять, что нужно ходить к врачам»: бывшая жена Пьера Нарцисса назвала причину его смерти

Фото: Instagram/pierrenarciss
Пьер Нарцисс скончался от последствий подагры, сообщила его бывшая супруга Валерия Калачева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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«Пьер ужасно мучился три недели. Причина смерти – это осложнения, вызванные подагрой. Понимаете, на каждом органе ядовитые едкие соли. Острая недостаточность печени, почек, поджелудочной железы. Вчера в 23:05 в медикаментозном сне его не стало», – сказала она.
Калачева добавила, что ее бывший супруг неправильно подходил к лечению.
«Он принимал таблетку одну за другой, думал, пройдет, а оказывается, нет. (…) Со всего мира мне поступают звонки. Люди рыдают и соболезнуют. Я хочу, чтобы люди поняли, что нужно ходить к узкопрофильным специалистам», – заключила она.
Напомним, певец камерунского происхождения скончался в возрасте 45 лет. Принимал участие в шоу «Фабрика звезд — 2». Обрел широкую популярность благодаря песне «Шоколадный заяц».
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