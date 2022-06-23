«Люди должны понять, что нужно ходить к врачам»: бывшая жена Пьера Нарцисса назвала причину его смерти

Пьер Нарцисс скончался от последствий подагры, сообщила его бывшая супруга Валерия Калачева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Пьер ужасно мучился три недели. Причина смерти – это осложнения, вызванные подагрой. Понимаете, на каждом органе ядовитые едкие соли. Острая недостаточность печени, почек, поджелудочной железы. Вчера в 23:05 в медикаментозном сне его не стало», – сказала она.

Калачева добавила, что ее бывший супруг неправильно подходил к лечению.

«Он принимал таблетку одну за другой, думал, пройдет, а оказывается, нет. (…) Со всего мира мне поступают звонки. Люди рыдают и соболезнуют. Я хочу, чтобы люди поняли, что нужно ходить к узкопрофильным специалистам», – заключила она.

Напомним, певец камерунского происхождения скончался в возрасте 45 лет. Принимал участие в шоу «Фабрика звезд — 2». Обрел широкую популярность благодаря песне «Шоколадный заяц».

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