Люди готовы и по 35 млн покупать дома — аким Костаная о программе ИЖС

Сегодня на аппаратном совещании в акимате Костаная обсудили вопрос возведения домов под ИЖС.

Как сказал аким Костаная Марат Жундубаев, под индивидуальное жилищное строительство в областном центре появится 124 дома.

«55 домов подрядчик в прошлом году не смог сдать. В этом году году будет сдавать. Люди просят постоянно на встречах «Дайте нам землю, будем сами строить». Мы этого не можем позволить, потому что если мы это сделаем, тогда те вложения, инфраструктурные, бюджетные они пойдут насмарку. Объясню «почему». Там более 20 миллиардов тенге вложено в инженерные коммуникации — это газ, вода, тепло, освещение, электричество и так далее. Сегодня мы сталкиваемся с теми проблемами, что коммуникации там нарушены. Если сейчас мы каждому будем отдавать, человек будет брать эти 10 соток, кто-то поставит там дачу, кто-то и саманный дом поставит, кто-то кирпичный, деревянный. В итоге, там будут потом дома бардачного типа. То есть не будет архитектурного стиля, до конца коммуникациями пользоваться не будут и результата мы не добьёмся», — сказал аким Костаная.

Возможно, отметил Марат Жундубаев, поменяется программа.

«Есть «Отбасы банк». Программа очень для нас накладна, сразу говорю. «Отбасы банк» оплачивает за 1 квадратный метр 170 000 тенге , на жилрынке такой дом стоит минимум 340 000 тенге за квадратный метр. В два раза больше. Бюджет на себя берет половину суммы. А покупателю дом в 100-110 квадратов достанется за 18 миллионов тенге. Плюс 10 соток в придачу, ограждение и дом в чистовой отделке, то есть «заходи и живи». 18 миллионов тенге — это очень низкая цена. Остальные 18 миллионов будет платить бюджет, поэтому мы не можем построить все 1970 домов одномоментно. Но мы ищем другие альтернативные программы. Наши жители они готовы и по 35 млн тенге покупать. Потому что не рыночная цена. Рыночная цена таких домов — 55-60 млн тенге. Мы сейчас думаем, как эту программу реализовывать. Но в этом году 124 дома появятся», — заключил аким Костаная.

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