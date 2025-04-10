Прокуроры Костаная требуют отменить новые тарифы мусоровывозящей компании Тазалык 2012. Напомним в начале года цены на их услуги выросли на 53%. Свой протест прокуратура объясняет тем, что товарищество при подаче заявки указывало лишние траты, за которые граждане платить не должны.

В Костанае сотрудники городской прокуратуры выступили с протестом и попросили членов костанайского маслихата отменить новый тариф мусоровывозящей компании «Тазалык 2012». Напомним, с начала 2025 года в областном центре действуют новые расценки для потребителей услуг товарищества. В тот момент цены выросли сразу на 53%. Тогда, компания объясняла такой рост тем, что им нужно поднимать зарплату сотрудникам и обновлять спецтехнику. Однако, по мнению прокуратуры, их действия оказались незаконными.

«К примеру, в расчет тарифа были включены такие расходы, как нотариальные услуги на сумму более 2 млн тенге. Это, значит, исполнительные надписи, которые выписываются на должников. При этом следует, что при оплате задолженности должниками данные расходы оплачиваются при погашении долга. То есть идет двойная прибыль получается», — отметила старший прокурор прокуратуры Костаная Айнур Искакова.

Исходя из данных прокуратуры, «Тазалык 2012» в своей заявке указал около 19 позиций затрат, за которые граждане по закону платить не должны. В Казахстане существует специальная методика, согласно которой мусор вывозящие компании должны формировать свой тариф, каждый год требования там меняются. На сегодня в цену за услуги должны входить лишь расходы за уборку и вывоз мусора.

«Посмотрели непосредственно деятельность по налоговой отчетности и обоснованность вообще поднятие тарифа. Мы не против, что подняли, но в пределах разумного и положенного по закону, допустим, нормативам. При этом, предприятие не является убыточным, только за 2024 год, да? Или за 2023 год у них доходы превышали 60 млн тенге. То есть о какой неблагополучности вообще идет речь?», — спросил начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная Ерлан Гутов.

Ерлан Гутов отметил, что необоснованные статьи расходов составили почти 342 миллиона тенге, что и объясняет рост тарифа сразу на 53%. Кроме того, протестующие отмечают, что к примеру, заработные платы сотрудникам «Тазалык 2012» мог увеличить и без изменения стоимости услуги.

«Я вам хочу отметить, что работать выше той прибыли, которая заявлена в тарифе мы не можем. Прибыльность предприятия мы делаем не за счет населения, а за счет того, что мы работаем с организациями с индивидуальными предпринимателями, участвуем в тендерах на госзакупках. А сам вид деятельности, как вывоз, транспортировка и сортировка у населения города, он является убыточным, либо с совсем минимальной прибылью», — объяснила финансовый директор ТОО «Тазалык-2012» Мария Нефедова.

Мария Нефедова акцентирует, что в расчеты их тарифа включаются исключительно фактически понесенные затраты.

«При этом не учитываются ни рост цен в будущем, ни рост заработной платы, ни рост налоговых ставок, ничего. То есть мы работаем, предоставляем фактические затраты понесенные в предыдущем году. При этом рост минимального расчетного на основании которого рассчитываются все налоги, в том числе эмиссия в окружающую среду, социальный налог и все остальные налоги, не учитывается», — говорит Мария Нефедова.

На встрече депутаты своего официального ответа не дали, но у них есть еще неделя. По словам Ерлана Гутова, если протест прокуратуры не будет принят, и тариф не снизят, надзорный орган будет решать вопрос уже через суд.

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