Люди не должны стоять в очереди за жильем по 20 лет — министр

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев высказался об очередниках, которые десятилетиями ждут жилье от государства, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что нередко в очереди стоят умершие казахстанцы. Министр считает, что необходимо проверить все факты.

«Например, если человек умер, но у него есть наследники, которым по законодательству может перейти право площади, это будет предметом отдельного обсуждения», — говорит министр Канат Шарлапаев.

Администрирование очереди могут передать «Отбасы банку». Также планируется полностью ее оцифровать. Министр отметил, что ведомство намерено отойти от жилищных комиссий, которые на уровне акиматов распределяют жилье очередникам, для понятных и четких правил.

«Мы хотим отойти, в принципе, от всех решений, вроде жилищной комиссии, которые распределяют жилье очередникам. Мы хотим, чтобы были понятные и четкие правила. Мы хотим уйти от ситуации, когда у нас люди ждут по 20 лет очереди. Одна из поправок звучит таким образом, внутри одного года приоритетные все группы должны будут в первую очередь обеспечены жильем, прежде чем мы переступим к следующему льготному составу в очередь. Здесь, во-первых, со снижением количества очереди важно. Во-вторых, принцип распределения очередности получения квартиры. Не должно быть такого, чтобы люди ждали свои квартиры по 10-15 лет», — сказал Канат Шарлапаев.

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