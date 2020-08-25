Люди не хотят работать с мусором — руководство ТОО «Тазалык-2012» о дефиците кадров

На предприятии «Тазалык-2012» заявили о сложном положении. Уже долгое время там не могут найти работников. Руководство это связывает с тем, что люди не хотят работать с мусором, особенно молодежь. В целом же по информации сайта электронной биржи труда, в Костанае 3974 вакансии, некоторые из объявлений там размещены еще с марта, передает alau.kz

Предприятие «Тазылык-2012», которое занимается сбором и вывозом мусора находится в критическом положении, об этом рассказал заместитель директора Сергей Брызгалов. Дело в том, что предприятие испытывает кадровый голод. Многие сотрудники трудятся там долгие годы, и по достижению пенсионного возраста покидают работу. Но вот молодая замена к ним не приходит. Одна из причин этого, по мнению руководства, сложность работы.

«Люди приходят иногда, мы не берем их на работу, а сначала сажаем на машину, чтобы он посмотрел, что это за работа и сможет ли он ее делать или не сможет. потому что не каждый водитель сможет по заполненному легковыми машинами двору подъехать к мусорной площадке, загрузить мусор, развернуться и выехать», — рассказал заместитель директора ТОО «Тазалык-2012» Сергей Брызгалов.

После такого наглядного примера молодые люди не возвращаются. Все это время в «Тазалык» было ограничение — нанимали только мужчин. Но ситуация дошла до того, что руководство задумалось, о том чтобы брать на работу и женщин. Кстати, еще одна причина, почему сложно найти сотрудника, то, что люди не хотят работать с мусором. Если говорить в цифрах, то водителей там сейчас требуется 6 человек и еще грузчиков, здесь количество неограниченно. Все это нужно для того чтобы восстановить прежний график работы на предприятии. 2 дня через 2.

«Положение критическое и не только у нас. Многие жалуются, что закупают новые машины, а некого посадить. Нету просто людей. Чтобы не потерять вообще свой состав с начала этого года мы сделали заработную плату для водителей только мусоровозов 154 тысячи тенге это начисления. А для грузчиков сделали 100 тысяч тенге», — поделился Сергей Брызгалов.

В городском центре занятости рассказали, как в целом обстоят дела на рынке труда в Костанае. Ведь карантин и режим ЧП отразились на многих предприятиях и людях, которые там работали, и были в вынужденном простое. В центре отметили, что людей к ним обращается ни больше, ни меньше, чем в предыдущие годы. Безработных на сегодня официально зарегистрировано 810 человек, в прошлом году их было 800, имеется больше 1000 вакансий. Около 15 процентов из всех обращающихся — это люди без высшего или средне-специального образования, то есть те, кто готов на любую работу.

«Когда к нам приходит соискатель у него мы уточняем, либо он регистрируется самостоятельно, созваниваются с ним специалисты, именно какие вакансии. если они хотят просто разнорабочим или подсобным рабочим, то есть человеку можно сказать любая работа нужна, соответственно мы все вакансии просматриваем», — сказала директор центра занятости акимата г.Костанай Надежда Костенюк.

В центре занятости уверены, что все вакансии востребованы среди населения. Сказать точно, по каким направлениям люди не идут работать, там не смогли, равно, как и сказать, каких вакансий на сегодня больше всего. Указали лишь, что все это можно просмотреть на сайте электронной биржи труда. По данным сайта в городе 3974 вакансий. При этом некоторые объявления висят на бирже с марта. В них минимальная заработная плата составляет, установленную законом — 42500 тенге. На сайте такую зарплату предлагают в основном для охранников, уборщиц помещений, слесарей-сантехников, кухонных рабочих и дворников.

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