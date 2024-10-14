Депутат Мажилиса Анас Баккожаев на правительственном часе заявил, что люди в Казахстане получают пособия и из-за этого не хотят работать, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в регионах фермерами поднимается один вопрос: где брать кадры.

«Нам говорят, что у них много вакансий в селе. Но в селах люди числятся безработными и получают пособия. В аулах, районах люди не работают и получают пособия. Понятно, когда это человек с особыми потребностями, но если здоровый человек получает пособие по безработице? Работы много, но никто не идет. Мы разводим лень, вот это пособие по безработице является причиной, толкает на именно такой ленивый образ жизни», – считает парламентарий.

В ответ министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова напомнила, что социальные выплаты выплачиваются из Фонда соцстрахования.

«Если гражданин работал и потерял работу, только в этом случае выплачиваются пособия по безработице сроком до шести месяцев. Другим гражданам такие пособия не выплачиваются. Из республиканского бюджета таких выплат нет», – пояснила она.

В то же время глава Минтруда отметила, что люди не горят желанием работать.

«Люди не идут на субсидируемую работу или иную работу, предлагаемую государством. Но вот в селе Сергеевка Северо-Казахстанской области нужен сварщик с зарплатой 600 тыс. тенге. Есть граждане, которые не хотят идти даже на такую работу», – подчеркнула Жакупова.

В этой связи она указала на необходимость привития любви к труду с детства, в семье.

«Для сравнения: в Китае дети привлекаются к работе, то есть им с малого возраста в семье прививают любовь к труду… Это нужно регулировать не только в воспитательно-идеологической работе, но и законодательно. Нужно ужесточать законодательство, когда человек отказывается от работы…», – резюмировала министр.

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