На совещании в городском акимате глава Костаная Марат Жундубаев озвучил жалобы, поступающие в службу «Айкомек». По поводу состояния тёплых остановок фиксируется большое количество обращений, передает alau.kz

Среди обращений, жалобы на неприятный запах, присутствие БОМЖей и нарушение санитарных норм. Сегодня в Костанае установлено 14 остановок.

«Я думаю, только в крайнем случае нужно тёплые остановки устанавливать. Почему? Потому что люди, которые идут на работу, на учёбу в микрорайонах. Они же не из степи откуда-то приходят. Тепло одеваются. Пришел, должен дождаться автобус 10-15 минут, уехал. Это от ветра, от дождя правильно? Если мы сейчас будем теплые остановки ставить – это нагрузка. Это метод не эффективный. Затратный. В том числе содержать одну остановку, это сколько нужно денег и отвлекать полицию без конца. Поэтому в крайних случаях, где далеко дома находятся, там наверное можно (-Прим. ставить). А в центре города и так далее, надо отказаться. Мне кажется так», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.