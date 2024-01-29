Люди не высыпаются и болеют. Спецгруппа разъясняет решение о переводе часов в Костанайской области

19 января, то есть 10 дней назад в Казахстане было принято окончательное решение о том, что на всей территории страны будет введено единое время. Часть регионов, в том числе и Костанайская область, переведут стрелки на час назад в ночь с 29 февраля на 1 марта нынешнего года. Сейчас по регионам Казахстана ездит специальная группа, которая проводит разъяснительную работу по поводу предстоящего перевода стрелок.

О том, что Костанайская область живет не в своем часовом поясе и это влияет на здоровье людей, буквально, называя нынешнее установленное в регионе время «хроноцидом», местные активисты заявляли не однократно. Их многочисленные обращения в различные кабинеты власти были услышаны, рассмотрены, и Правительством принято решение — в Казахстане будет введен единый часовой пояс.

«Вы знаете, в Костанайской области граждане некоторые были инициаторами. Допустим, истинный полдень сегодня в Костанае 13.46 — все понимают, что должен быть в 12.00. Это прямое отклонение от природного времени, мы его, собственно, и сокращаем это отставание. Делаем UTC+5, убираем декретный час, стрелки часов будут переведены на час назад», — сказал председатель комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции РК Куаныш Еликбаев.

Сейчас на территории страны действуют два часовых пояса. Но, теперь повсеместно по Казахстану будет применен единый 5-й часовой пояс. Правительство внесло изменения в постановление «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан». Согласно документу, часы переведут в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 12 регионах республики, в том числе и в Костанайской области. Группа, которая сейчас ездит по регионам и разъясняет это решение Правительства, в первую очередь напирает на то, что данное решение положительно отразится на здоровье населения.

«С 2008 по 2016 год мною было изучено более полутора миллионов смертей на территории Казахстана, по всем группам заболеваний. Исследование было направлено на выявление зависимости влияния часовых поясов на циркадные ритмы, то бишь биологические часы. И, как мы выяснили, что десинхраноз приводит к зависимости, то есть составляет 41,3 процента», — отметил учёный Амир Куат.

«Плюсы вполне очевидны. Здоровье — самая главная ценность для любой страны и человечества в целом. На здоровье напрямую влияет. А это влияет на то, что люди не высыпаются, болеют, тратят больше денег, тратят предприятия больше средств на лечение, государственный бюджет. Люди меньше работают, меньше приносят пользы предприятию в микромасштабе, и в макромасштабе экономике», — подчеркнул Куаныш Еликбаев.

Председатель Комитета приводит цифры, согласно которым от 2 до 4 % ВВП страны теряется от недосыпающих работников. Технически же процесс перехода в другой часовой пояс предельно прост и знаком тем, кто ранее переводил стрелки часов на зимнее или летнее время. В ночь с 29 февраля на 1 марта, то есть с четверга на пятницу, необходимо перевести часы на 1 час назад.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.