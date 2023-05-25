Люди ночуют возле автоцона в Костанае

Костанайцы обратили в редакцию alau.kz. Люди прислали фото из автоцона Костаная.
«Очередь в автоцоне! Люди здесь ночуют, приезжают в 5 утра. Как только открыли двери, люди хлынули, чуть ли не до драки! Почему такие очереди?»,- пишет костанаец.
Ситуацию прокомментировала PR менеджер филиала Госкорпорации по Костанайской области Ақмарал Сейдағали.
«По данной ситуации сообщаем, что скопление граждан в данном спеЦОНе связано с некорректной работоспособностью сервисов со стороны исполняющего органа (КПСиСУ ГП РК). На данный момент работоспособность сервисов восстановлена и работает в штатном режиме. Мы приносим свои извинения за временно предоставленные неудобства», — сообщила Ақмарал Сейдағали.
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