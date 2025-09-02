С 1 сентября у 14 маршрутных автобусах изменится график движения в сторону увеличения. К примеру, в вечернее время после часа пик, горожане будут ожидать автобус в течение получаса. По словам представителей городского акимата, это связано с тем, что нынешний график и работа автобусов не соответствуют выделяемым деньгам из бюджета.

Однако, уже сегодня в редакцию alau.kz начали поступать сообщения от возмущенных костанайцев.

«Что творится с автобусами, так хочется что бы аким, который сказал, что автобусы пустые ходят, мы сегодня ехали на 27 это что-то, а сколько людей оставалось на остановках , люди на работу опаздывают, ехали как селёдки, что твориться?!»,- спрашивает подписчица.

Мы опубликовали пост в нашем инстаграм аккаунте, под которым за короткое время поступило более сотни комментариев. У поста уже почти 35 000 просмотров.

«Как можно уменьшать интервал движения , если численность людей в областном центре растет!!!».

«Вообще жесть! 2 маршрут всего 5 автобусов показывает приложение, зимой конечно будет не жарко ждать на остановках».

«Сегодня пришлось пропустить 3 автобуса потому что полные в 4 уже в наглую залезли потому что уже не возможно было стоять. Автобусы полные вообще не протолкнуться!!!».

Люди также просят расписание движения автобусов. В акимате обещали его опубликовать. Однако, пока расписания нет.

Полная тонировка авто и снижение скорости. Озвучена позиция МВД Министр внутренних дел Ержан Саденов на брифинге в Мажилисе озвучил позицию ведомства о легализации тонирования...

Инфляция в Казахстане ускорилась В Казахстане продолжают дорожать товары и услуги, передает LS. В августе 2025 года месячная инфляция ускорилась до...

Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на трассе Костанай-Рудный По факту столкновения грузового автомобиля и маршрутного автобуса на автодороге Костанай – Рудный, полицией собран...