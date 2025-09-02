С 1 сентября у 14 маршрутных автобусах изменится график движения в сторону увеличения. К примеру, в вечернее время после часа пик, горожане будут ожидать автобус в течение получаса. По словам представителей городского акимата, это связано с тем, что нынешний график и работа автобусов не соответствуют выделяемым деньгам из бюджета.
Однако, уже сегодня в редакцию alau.kz начали поступать сообщения от возмущенных костанайцев.
«Что творится с автобусами, так хочется что бы аким, который сказал, что автобусы пустые ходят, мы сегодня ехали на 27 это что-то, а сколько людей оставалось на остановках , люди на работу опаздывают, ехали как селёдки, что твориться?!»,- спрашивает подписчица.
Мы опубликовали пост в нашем инстаграм аккаунте, под которым за короткое время поступило более сотни комментариев. У поста уже почти 35 000 просмотров.
«Как можно уменьшать интервал движения , если численность людей в областном центре растет!!!».
«Вообще жесть! 2 маршрут всего 5 автобусов показывает приложение, зимой конечно будет не жарко ждать на остановках».
«Сегодня пришлось пропустить 3 автобуса потому что полные в 4 уже в наглую залезли потому что уже не возможно было стоять. Автобусы полные вообще не протолкнуться!!!».
Люди также просят расписание движения автобусов. В акимате обещали его опубликовать. Однако, пока расписания нет.
