Люди переводят по 150 000 тенге. Уже Whatsapp казахстанцев взламывают мошенники

Накануне несколько костанайских журналистов получили сообщение Whatsapp от казахстанского коллеги, журналиста Александра Журавлёва.

Александр быстро среагировал, чтобы предупредить свои контакты в whatsapp.

«…Рассылка идёт по всем контактам.. не верьте, други, этому бреду! НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ!!», — написал Александр Журавлёв на странице в Фейсбук.

Однако, несколько друзей, не раздумывая, скинули «другу» — мошенникам деньги.

Киберполиция сообщает, что в настоящее время участились случаи интернет-мошенничества, когда от имени потерпевших с использованием аккаунта в WhatsApp, рассылается всем имеющимся контактам текст с просьбой выслать деньги под различными предлогами, указывая при этом подставные счета третьих лиц, сообщает polisia.kz

«Установлено, что злоумышленники получают доступ к аккаунту Whatsapp, используя вредоносную ссылку, и после прохождения гражданами по данной ссылке, получают доступ к их учетной записи в мессенджере. В этой связи полиция предупреждает и призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам и др., и не вводить свои личные данные, — рекомендует начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Если Вы подозреваете, что все-таки случайно прошлись по подозрительной ссылке, можете проверить наличие параллельного доступа к вашему WhatsApp-аккаунту, зайдя в приложении в “Настройки”, и перейдя во вкладку “Привязанные устройства”. Если в данной вкладке отобразиться неизвестное устройство, которое Вы не привязывали, немедленно осуществите выход с данной сессии.

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