USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Люди привыкли, что город «уберёт». Аким Костаная поручил штрафовать тех,…

Люди привыкли, что город «уберёт». Аким Костаная поручил штрафовать тех, кто вываливает строительный мусор

Фото alau.kz

Акимат Костаная по-своему борется с несанкционированными свалками, в частности, строительным и негабаритным мусором, который оказывается во дворах многоэтажек.

Глава областного центра Марат Жундубаев, поручил правоохранительном органам и жилинспекции находить тех, кто вываливает такой мусор с помощью видеокамер и штрафовать нарушителей.

Так, к примеру, местные власти никак не могут навестить порядок до дворе Аль-Фараби, 88, откуда город уже вывозил самостоятельно свалку.

«Просто там навалили, правильно он там говорит, у него в тариф не входит вывозить, это строительный мусор, если мы на голову посадим, мы только и будем его возить. ПКСП будут молчать, ПКСК, вот я тогда говорил, давайте совместно, а теперь, думаю, может это неправильно, тогда- это будет порождать, город будут убирать, все будут вываливать и будут ждать, когда город приедет и заберет», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Выяснили сколько долларовых миллионеров проживает в Казахстане
Следующая новость

Заморозки. Прогноз погоды на 6 сентября