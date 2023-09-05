Люди привыкли, что город «уберёт». Аким Костаная поручил штрафовать тех, кто вываливает строительный мусор

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Акимат Костаная по-своему борется с несанкционированными свалками, в частности, строительным и негабаритным мусором, который оказывается во дворах многоэтажек.
Глава областного центра Марат Жундубаев, поручил правоохранительном органам и жилинспекции находить тех, кто вываливает такой мусор с помощью видеокамер и штрафовать нарушителей.
Так, к примеру, местные власти никак не могут навестить порядок до дворе Аль-Фараби, 88, откуда город уже вывозил самостоятельно свалку.
«Просто там навалили, правильно он там говорит, у него в тариф не входит вывозить, это строительный мусор, если мы на голову посадим, мы только и будем его возить. ПКСП будут молчать, ПКСК, вот я тогда говорил, давайте совместно, а теперь, думаю, может это неправильно, тогда- это будет порождать, город будут убирать, все будут вываливать и будут ждать, когда город приедет и заберет», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.