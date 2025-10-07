Оптимизация общественного транспорта продолжится. на совещании аким города напомнил, что до конца года необходимо разработать новые городские маршруты за счет тех автобусов, которые убрали с линий.

Они должны охватить районы: Школа Бокса, Триатлон парк, бассейн олимпийского резерва, а также новые микрорайоны.

«Самое главное, мы должны открыть новые маршруты. Я вам поручение уже давал. Со следующего года вы должны уже определиться. У нас растет город, у нас появился триатлон. Люди об этом пишут, говорят. Школа бокса — не могут попасть, бассейн — не могут попасть дети. И вот это надо, учитывая все это, нужно расширять, нужно создавать новые маршруты. Как раз сегодня из того подвижного состава, который высвобождается, мы должны обеспечить весь город. То есть мы не должны зацикливаться, город растет. «Кунай» — он будет с каждым годом прогрессировать. Дома будут строиться. Северо-запад обращается. «Аэропорт» с «Плазой», вокзал-аэропорт. Это все надо соединять. Это надо все добавлять. Поэтому я поручение вам давал по открытию новых маршрутов. Поэтому я вам говорю, в декабре месяце вы должны дать предложение. И как раз, вот подрядчики, перевозчики наши говорят, наши автобусы будут простаивать. Не будут простаивать. Мы как раз сейчас посмотрим так, когда новые маршруты будут, будете участвовать, чтобы мы задействовали все эти автобусы», — отметил глава города.

