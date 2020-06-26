#вашиновости «Люди стоят в очереди за анализами на коронавирус! Это облсэс. Сдали анализы на платной основе, сказали что анализы будут готовы в течение двух дней! Стоим под дождем!»,-пишет подписчица. #алаутв #алаукз

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