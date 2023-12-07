Людям некомфортно. В Костанае пытаются решить проблему здания центрального ЦОНа

Как отмечают представители костанайского филиала «Правительства для граждан», людям некомфортно в нем обслуживаться.

Здание ЦОНа № 1, расположенное по адресу Тәуелсіздік, 46 по своей инфраструктуре и доступности не отвечает потребностям для комфортного оказания населению государственных услуг.

Об этом в акимате на совещании сообщил руководитель областной филиала «Правительство для граждан». Он назвал сразу несколько серьезных проблем работы в этом помещении.

«В частности, парковочные места, расположенные рядом со зданием на сегодняшний день, не позволяют обеспечить, то количество мест парковки, которое необходимо для услугополучателей, посещающих данный Отдел. Ежедневно в Отдел за оказанием государственных услуг обращается больше 1000 граждан», — говорит директор КФ НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» Миржан Жанабаев.

Однако возможностей для расширения парковочных мест нет, подчеркнул Миржан Жанабаев. Еще одна сложность — планировка здания не предусмотрена для обслуживания людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках, сложности возникают и у людей преклонного возраста. Оно и понятно, ведь строилось здание совсем для других услуг.

Напомним, что ранее в этом здании располагался ресторан «Метрополь». В 2017 году в рамках «Большого акиматовского дела» в отношении акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова — это здание было конфисковано и передано под центр обслуживания населения.

Чтобы решить проблему, руководство костанайского филиала «Правительство для граждан» уже обращалось в местный акимат, просило либо построить новое здание, либо передать им другое, более подходящее. Аким Костанайской области пообещал взять ситуацмию под свой контроль. Помимо этого не решен вопрос с Дворцом бракосочетания по улице Каирбекова, где сейчас не проводятся торжественные регистрации брака. Причина — отсутствие средств на его аренду. Сейчас здание находится на балансе «Социально-предпринимательской корпорации «Тобол», с которой и ведутся переговоры.

«Отсутствие помещений — это непорядок, поэтому у нас есть помещение. Оно отремонтировано и я даю поручение СПК «Тобол», чтобы эти вопросы были решены. Это неправильно, когда мы имеем специализированное помещение и они где-то сидят в аренде, поэтому вопрос этот должен решиться», — сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Дворец бракосочетаний в этом году закрывали на ремонт. На эти цели выделялось почти 230 млн тенге. Из-за судебных процессов с подрядчиками сроки сдачи объекта постоянно переносились. Сейчас временно отдел РАГС находится по пр. Аль- Фараби, 43. Деньги на аренду Дворца бракосочетания на Каирбекова заложены только с марта следующего года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.