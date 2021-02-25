Людям старше 65 разрешили вакцинироваться, а для «желтой» и «зеленой» зоны ввели послабления

Межведомственная комиссия под председательством заместителя премьер-министра страны приняла решения о послаблениях ограничительных мер. Они касаются регионов, которые на протяжении 7 дней находятся в «желтой» и «зеленой» зоне. С начала марта такие области получат разрешение на открытие ряда объектов, среди которых окажутся цирки и бильярдные, а работа ТРЦ будет разрешена по воскресеньям, передает alau.kz

Регионы Казахстана, начиная с 1 марта, могут получить ряд новых послаблений. Такое решение было принято межведомственной комиссией. Зависеть они будут от того, в какой зоне по распространению коронавируса находится та или иная область. Например, если к началу марта регион будет находиться в желтой зоне на протяжении 7 дней подряд, то там ослабят принятые ограничения. По воскресеньям заработают крытые рынки (продуктовые и непродуктовые), торгово-развлекательные центры, торговые дома и торговые сети. Костанайская область как раз сейчас находится в желтой зоне, вместе с еще 4 регионами страны. Удержат ли они свое положение до 1 марта, покажет только будущая статистика заболеваемости. А вот чтобы перейти к полноценному снятию ограничений по всей стране требуются другие условия. Их ранее озвучил главный государственный санитарный врач Казахстана на брифинге в столице.

«Согласно матрице, по которой регионы относятся к зеленой, желтой и красной зоне, нам необходимо, чтобы по крайней мере все регионы находились как минимум в зеленой зоне, для того чтобы в масштабах страны осуществлять какие-то полноценные послабления»,- рассказал на столичном брифинге главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов.

Те области Казахстана, которые задержатся в зеленой зоне дольше, чем на 7 дней смогут этой весной запустить работу цирков, бильярдных и детских развлекательных центров при условии 30 процентной заполняемости. Кроме того таким регионам разрешат проведение спортивных мероприятий, жұма намаз и поминок все с тем же 30-процентным условием. Иные послабления будут зависеть от снижения числа заболевших и от роста числа вакцинируемых. И кстати в вопросе о возрастном цензе среди прививаемых от «ковида» произошли небольшие изменения.

«Касательно вакцинации лиц старше 65 лет хочу проинформировать, что на основании официальной информации производителя принято решение разрешить вакцинацию данной возрастной категории с учетом медицинских противопоказаний. Соответствующее постановление главного гос.сан.врача Республики Казахстан уже принято»,- пояснил Ерлан Киясов.

Сейчас в стране проводят вакцинацию среди групп риска. Первоочередная среди них — медики, а на очереди педагоги. К их вакцинации приступят уже в марте.

«На сегодня первым компонентом привито 20 157 человек. С 22 февраля начата вакцинация вторым компонентом. Привито 2137 человек. На сегодня неблагоприятных проявлений не зарегистрировано»,- озвучил главный государственный санитарный врач страны.

Большая часть привитых к сегодняшнему дню получили препарат «Спутник V» завезенный из России. Но уже со вторника в нашей стране начата поставка доз вакцины, которую произвели на базе Карагандинского завода. Эта партия составляет 93 тысячи доз. К июлю производство российской вакцины в Казахстане планируют значительно увеличить. Производство достигнет числа в 2 миллиона доз препарата.

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