Лютый мороз. ДЧС распространяет штормовое предупреждение в Костанайской области

ДЧС распространяет штормовое предупреждение в Костанайской области.

Ночью 10 января на востоке Костанайской области ожидается сильный мороз -40 градусов.

Читайте также: Синоптики предупредили об арктическом холоде

Погода будет без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 30-35, на востоке области 40, днем 25-30, на востоке области 36 мороза.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 33-35, днем 26-28 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.