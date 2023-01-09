Лютый мороз. ДЧС распространяет штормовое предупреждение в Костанайской области

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ДЧС распространяет штормовое предупреждение в Костанайской области.
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Ночью 10 января на востоке Костанайской области ожидается сильный мороз -40 градусов.
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Погода будет без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 30-35, на востоке области 40, днем 25-30, на востоке области 36 мороза.
В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 33-35, днем 26-28 мороза.