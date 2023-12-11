Лютый мороз. Трассы закрывают в Костанайской области

Фото взято с сайта altaynews.kz
11 декабря с 17.00 в связи c ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, сильные морозы) ограничено движение для грузового, дизельного и общественного автотранспорта на участках автодорог областного значения:
1. «Костанай-Введенка» 8-97 км;
2. «Красная Пресня-Звериноголовское» 0-56 км;
3. «Карасу-Большая Чураковка» 0-114 км;
4. «Айет-Варваринка-гр. РФ» 0 -40 км;
5. «Тобол-Айет-Красносельское-Набережное» 0-45 км;
6. «Житикара-Камысты-Ливановка» 0-48 км, 56-71,3 км;
7. «Адаевка-Уркаш-Аралколь» 0-110 км;
8. «Рудный-Качар-Федоровка» 0-82,7 км;
9. «Аулиеколь-Жалдама» 0-257 км;
10. «Аулиеколь-Москалевка» 0-52 км;
11. «Аулиеколь-Диевка» 0-50 км;
12. «Лисаковск-Каиндыколь-Арка» 0-71,8 км;
13. «Койбагор-Карасу-Севастопольское» 0-124 км;
14. «Тобыл-Садчиковка-Сергеевка» 0-46 км;
15. «Подъезд к с. Загаринка» 0-17 км;
16. «Подъезд к с. Архиповка» 0-12 км;
17. «Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка» 0-46 км;
18. «Узунколь-Сарыколь» 0-79 км;
19. «Сарыколь-Большие Дубравы» 0-56 км;
20. «Обход г. Рудный» 0-9 км;
21. «Караменды-Раздольное-Аралколь» 0-128 км.
11.12. с 17-00 в связи c ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, сильные морозы) ограничено движение для грузового, дизельного и общественного автотранспорта на участках автодорог Республиканского значения:
1. А-16 «Жезказган-Петропавловск» 340-377 км (от г. Аркалык до гр. Акмолинской области);
2. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 8-232 км (от г. Тобыл до гр. Акмолинской области);
3. М-36 «гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы» 556-729 км (от г. Тобыл до гр. Северо-Казахстанской области);
4. М-36 «гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы» 418-539 км (от с. Карабалык до г. Костанай);
5. А-21 «Мамлютка-Костанай» 180-404 км (от гр. Северо-Казахстанской области до г. Тобыл);
6. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» 234-503 км (от границы Актюбинской области, через с. Денисовка до г. Рудный);
7. А-23 «Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр. РФ» 0-137 км (от с. Денисовка до гр. РФ).