Лоб в лоб. Водители погибли на трассе в Костанайской области

ДТП произошло 28 июля около 21:00 часов на автодороге Костанай — Сарыколь, в 15 км от поселка Октябрьское.

22-летний водитель автомашины Ваз-21099, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с минивэном Toyota Alphard, в котором находилось трое пассажиров, среди них была беременная женщина.

В результате ДТП, водитель ВАЗ и водитель Toyota скончались от полученных травм. Трое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Проводятся необходимые следственные действия, для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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