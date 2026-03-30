USD 482.53 EUR 555.44 RUB 5.92

Лобовое столкновение произошло на трассе Костанай–Аулиеколь

— Сегодня, 15:57
Кадр из видео

ДТП произошло около 17:00 на 195-м километре автодороги «Костанай–Аулиеколь–Сурган», вблизи села Айдарлы.

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Geely выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «ГАЗ-3507».

В результате аварии водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, включая 8-летнего ребёнка, были госпитализированы в Октябрьскую сельскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства происшествий устанавливаются.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.