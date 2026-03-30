Лобовое столкновение произошло на трассе Костанай–Аулиеколь

ДТП произошло около 17:00 на 195-м километре автодороги «Костанай–Аулиеколь–Сурган», вблизи села Айдарлы.

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Geely выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «ГАЗ-3507».

В результате аварии водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, включая 8-летнего ребёнка, были госпитализированы в Октябрьскую сельскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства происшествий устанавливаются.

Удержание 20 процентов из пенсий: заявление Минтруда РК В социальных сетях распространяется недостоверная информация о якобы введении 20-процентного удержания из пенсионных выплат. Власти...

240 кг наркотиков изъято: КНБ ликвидировал международные каналы поставок Комитет национальной безопасности Казахстана продолжает работу по противодействию незаконному обороту наркотиков. С начала года ликвидировано...