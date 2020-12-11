«Локализационный центр» для сельхозмашиностроения построят в Костанае

АО «АгромашХолдингKZ» намерен реализовать этот уникальный проект. По словам вице-президента Динары Шукижановой, после открытия центра перечень услуг предприятия вырастет в разы, сообщает региональная служба коммуникаций

— В цехах планируется производить такие детали и узлы, которые являются обязательными для всех производителей в Казахстане и осваивать которые в рамках каждого машиностроительного предприятия отдельно просто экономически не выгодно, — говорит Динара Шукижанова.

Как рассказали в компании, изначально идея заключалась в создании только Локализационного центра, но каждый год проект совершенствовался и в него добавляли новые планы. Теперь, центр будет оснащен офисными помещениями на 3,7 тыс. кв.метров, учебным центром, общежитием на 100 мест, вся территория будет оборудована внешней охраной и подведенными газом, водоснабжением, железной дорогой и асфальтированной автодорогой.

Сейчас ведутся монтажно-строительные работы Локализационного центра, завершение которых запланировано на декабрь этого года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.