Локдаун выходного дня сохранят в регионах Казахстана

В регионах Казахстана, находящихся в «красной» зоне по эпидситуации, необходимо сохранить локдаун выходного дня. Об этом заявил премьер-министр Аскар Мамин, передает Tengrinews.kz.

С предложением о сохранении локдауна выступил министр здравоохранения Алексей Цой.

«В целях обеспечения дальнейшей стабилизации эпидемиологический ситуации в республике и недопущения роста заболеваемости и летальности от КВИ предлагается сохранить локдаун выходного дня в регионах, находящихся в «красной» и «темно-красной» зонах, а также усилить работу мониторинговых групп, увеличить охват вакцинацией подлежащего населения, усилить информационно-разъяснительную работу среди населения. С учетом обращений предпринимателей доработать критерии для «лидеров проекта Ashyq«, — озвучил министр здравоохранения на заседании правительства.

Премьер-министр Аскар Мамин поддержал предложение о сохранении локдауна выходного дня.

«Контроль соблюдения населением ограничительных мер должен быть продолжен, в регионах для этого увеличили количество мониторинговых групп, эффективность их деятельности должна быть усилена. Всем регионам и госорганам расширить информационную работу о необходимости вакцинации. Необходимо сохранить локдауны выходного дня в регионах, находящихся в «красной» зоне», — сообщил Аскар Мамин.

По данным Министерства здравоохранения, все регионы Казахстана, кроме Туркестанской области, находятся в «красной» зоне.

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