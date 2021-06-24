Локдауна в Казахстане не будет — Тугжанов

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что в Казахстане не будут вводить локдаун из-за «индийского» штамма коронавируса, передает zakon.kz.

Вопрос о локдауне в Казахстане на повестке дня не стоит. Ранее на заседании Межведомственной комиссии мы дали рекомендации по ограничениям. Далее все покажет эпидемиологическая ситуация, — сказал Ералы Тугжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

«Индийский» штамм коронавируса уже выявлен в Нур-Султане и Алматы.

Ранее главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о заболевшей.

22 июня Межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу Казахстана принять дополнительные меры по карантинному режиму.

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