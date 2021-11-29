В Костанайской области локомотив сбил автомобиль на железнодорожном переезде

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27 ноября около 5 часов утра в 1 км от села Елизаветинка района Беимбета Майлина 30-летний гражданин Узбекистана, управляя автомашиной марки «Volvo», не уступив дорогу выехал на железнодорожный переезд. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
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Там он совершил ДТП с грузовым поездом сообщением «Костанай-Тобол» под управлением 34-летнего машиниста локомотива, которым применено экстренное торможение.
В результате ДТП водитель и пассажир «Volvo» с различными травмами доставлены в Рудненскую больницу, назначено амбулаторное лечение.
Машинист телесных повреждений не получил. Локомотив продолжил движение через 36 минут.
В отношении водителя «Volvo» составлен административный протокол по ст. 610 ч. 1 КоАП РК.
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