Лом без документов: в Костанайской области оштрафовали предпринимателя за вывоз металла

В суде района Беимбета Майлина Костанайской области рассмотрели административное дело в отношении индивидуального предпринимателя за незаконную деятельность, связанную с вывозом отходов цветных металлов, сообщает пресс-служба облсуда.
Что произошло
По материалам дела, в феврале 2026 года на автомобильном пункте пропуска «Аят» при попытке пересечения государственной границы был задержан гражданин, перевозивший груз весом 3770 кг. В составе груза — отходы цветных металлов и латунные радиаторы.
При этом документы, подтверждающие законность происхождения и перевозки, отсутствовали. Установлено, что груз принадлежал индивидуальному предпринимателю.
Выводы экспертизы
Согласно заключению специалистов, изъятые материалы относятся к лому и отходам из рафинированной меди.
Решение суда
В ходе разбирательства вина предпринимателя была доказана совокупностью материалов дела — протоколом об административном правонарушении, актами осмотра и изъятия, а также фото- и видеодоказательствами.
Суд не установил ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств.
В итоге предпринимателю назначен штраф в размере 108 тыс. тенге. Кроме того, суд постановил конфисковать груз, поскольку вывоз данного товара за пределы Казахстана запрещён.
Решение суда вступит в законную силу в установленном порядке.
