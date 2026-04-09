Лом без документов: в Костанайской области оштрафовали предпринимателя за вывоз металла

В суде района Беимбета Майлина Костанайской области рассмотрели административное дело в отношении индивидуального предпринимателя за незаконную деятельность, связанную с вывозом отходов цветных металлов, сообщает пресс-служба облсуда.

Что произошло

По материалам дела, в феврале 2026 года на автомобильном пункте пропуска «Аят» при попытке пересечения государственной границы был задержан гражданин, перевозивший груз весом 3770 кг. В составе груза — отходы цветных металлов и латунные радиаторы.

При этом документы, подтверждающие законность происхождения и перевозки, отсутствовали. Установлено, что груз принадлежал индивидуальному предпринимателю.

Выводы экспертизы

Согласно заключению специалистов, изъятые материалы относятся к лому и отходам из рафинированной меди.

Решение суда

В ходе разбирательства вина предпринимателя была доказана совокупностью материалов дела — протоколом об административном правонарушении, актами осмотра и изъятия, а также фото- и видеодоказательствами.

Суд не установил ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств.

В итоге предпринимателю назначен штраф в размере 108 тыс. тенге. Кроме того, суд постановил конфисковать груз, поскольку вывоз данного товара за пределы Казахстана запрещён.

Решение суда вступит в законную силу в установленном порядке.

