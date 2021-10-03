Ломаем доски и топим. Жители района Костанай-2 до сих пор без тепла

В середине сентября в городском отделе ЖКХ людей заверили, что до конца месяца район газифицируют. На сегодня картина остается прежней, трубы к домам подведены, но газа в них нет. Сейчас жители вынуждены греться обогревателями, поскольку печи многие уже демонтировали.

Жители микрорайона Костанай -2 Анна и Сергей Киселевы надеялись, что пользоваться благами цивилизации, то есть природным газом, они смогут с начала осени. По крайней мере именно так им говорили в отделе ЖКХ городского акимата. К подключению газа они полностью готовы: тех.условия есть на руках, газовый котел уже установлен, трубы к дому подвели, но газа в них нет. Веря обещаниям, ни дрова, ни уголь они не закупили.

«Дома трое детей, младшему ребенку три года, это ладно мы еще молодые, мы дома вот так вот ходим. Мы не знаем что делать, я готова отдать деньги за этот уголь, но его нет. Вот я не вру, мы ломаем сейчас какие-нибудь доски, мы дом не можем протопить»,- говорит житель района Костанай-2 Анна Киселева.

Об этой ситуации мы уже рассказывали в середине сентября. Тогда на встрече с жителями микрорайона исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ Нуралы Есергепов твердо пообещал, что до конца месяца газ в домах, которые имеют тех.условия, появится. Но сегодня уже 1 октября, а обещанного газа в домах нет. Согреваться людям приходится обогревателями, или топить печки, но остались они не у всех, некоторые их уже демонтировали.

«Понадеевшись на то, что у нас будет газ, поверя на слово ЖКХ, мы не приобрели ни уголь, ни дрова. Мы опять же по вине ЖКХ остались без тепла, хоть такого альтернативного топлива как уголь и дрова, для отапливания помещения,рассматриваем вариант электрокотлов это дополнительные расходы если мы будем закупать»,- возмущенна Анна Гермес.

«Топим уже печку, углем , да углем, вот мешками уголь берем в надежде, что вот-вот газ дадут. 10-15 дней газ если сейчас не дадут, придется вкладываться покупать 10 тонн угля. А это тоже опять большие деньги. Я не знаю, как обходиться? Государству мы наверное вообще не нужны»,- говорит житель района Костанай-2 Ринат Дусалев.

«Ждем вот только что бы подвели нам, осталось вот только чтобы нам подключили и все. Денег в кредит взяли, дети маленькие, сильно мучаемся. Ну что это такое? Маленький Костанай-2 не могут подключить. Просто абсурд»,- отмечает Каламкас Ахметчина.

Покупать ли уголь и дрова на зиму людям, вопрос так и остается открытым. За комментарием по этому поводу мы обратились в городской акимат еще вчера, ответ пообещали предоставить, но сегодня мы его так и не получили.

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