«Ломать – не строить». Глава фонда медстрахования призвал получивших помощь пациентов вступиться за ОСМС

Председатель правления фонда медстрахования Сабит Ахметов призвал граждан, получивших медпомощь, не оставаться в стороне при обсуждении вопроса – быть или не быть ОСМС, передает informburo.kz

«Сегодня фонд, вместо того чтобы заниматься решением проблемных вопросов и развитием системы, отвлекает большие ресурсы на доказывание необходимости ОСМС. Хотел бы обратиться к гражданам, которые получили медпомощь в рамках ОСМС, – не оставаться в стороне и дать объективную оценку системе», – сказал Сабит Ахметов на брифинге в СЦК.

Он заверил, что государство в полном объёме выполняет свои обязательства по финансированию системы здравоохранения.

«Помимо финансирования бесплатной медпомощи в размере 1,4 трлн тенге роль государства в системе ОСМС является ключевой, так как нагрузка на государственный бюджет составляет около 80% от всех поступлений в ОСМС, а это дополнительные 800 млрд тенге. Как говорится, ломать – не строить. К системе ОСМС мы шли 10 лет. Это общемировая практика. И главная цель ОСМС – это защита уязвимых слоёв населения», – отметил Сабит Ахметов.

Он напомнил, что систему ОСМС ввели в 2020 году, в период пандемии, когда все силы были брошены на борьбу с Covid-19. С внедрением ОСМС появились два пакета медпомощи: в рамках бесплатной государственной медпомощи и ОСМС.

«Не говоря уже о населении, сами медорганизации начали путаться между этими пакетами. Источник финансирования зависит от статуса пациента – «застрахован» или «не застрахован». Это привело не только к неправильному использованию источников финансирования медорганизациями, но и к необоснованному отказу гражданам в бесплатной медпомощи», – сказал глава фонда.

Он также упомянул и коррупционную составляющую проблемы.

«Там где большие деньги, там и большие интересы. Это связано и с лекарственным обеспечением, завышением стоимости оказанных услуг, приписками, перепотреблением. Все указанные злоупотребления стали возможными в связи с недостаточным контролем и низким уровнем цифровизации», – отметил Сабит Ахметов.

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