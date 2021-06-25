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Лось вышел к костанайским дачникам — видео

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Лося увидели костанайцы на дачах «Элеваторщик». Видео прислали наши подписчики. 

«У нас на территории находится молодой лось. Пожалуйста не пугайте его!  В лесхоз сообщили, должны приехать егери и забрать», — сообщают дачники.

По словам дачников, лось ходил между домами. Дважды перепрыгнул забор и ушел.

Журналисты телекомпании «Алау» сообщили об этом в департамент полиции Костанайской области для передачи сообщения в природоохранную полицию.

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