Лось вышел к костанайским дачникам — видео

Лося увидели костанайцы на дачах «Элеваторщик». Видео прислали наши подписчики.

«У нас на территории находится молодой лось. Пожалуйста не пугайте его! В лесхоз сообщили, должны приехать егери и забрать», — сообщают дачники.

По словам дачников, лось ходил между домами. Дважды перепрыгнул забор и ушел.

Журналисты телекомпании «Алау» сообщили об этом в департамент полиции Костанайской области для передачи сообщения в природоохранную полицию.

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