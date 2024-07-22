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Лоси пришли в Рудный

Кадр из видео @kostanaylife

Полиции и спасателям в Рудном пришлось выпроваживать диких зверей за границы населенного пункта.

Как сообщают рудненские СМИ, два молодых лося забрели в старую часть города, предположительно ещё ночью. Утром их снял на камеру один из автомобилистов. Дикие животные успели пробежаться мимо здания управления полиции, по улице Строительной, и забрели на территорию одного из пунктов приема металла. Действия напуганных лосей пришлось контролировать сотрудникам полиции и управления по чрезвычайным ситуациям.

Поймать их, чтобы вывезти в естественную среду обитания, не удалось, но пункт металлоприема они покинули под контролем спецслужб.

По данным управлении полиции Рудного, животных сопроводили с соблюдением правил безопасности, для чего даже пришлось перекрывать некоторые дороги города.

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