Лося, запутавшегося в проволоке, спасли костанайские сотрудники природоохранной полиции

Инцидент произошёл недалеко от станции Куншаш, вдоль железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Сотрудники природоохранной полиции спасли лося, который запутался в металлической проволоке.

Сообщение об этом поступило от егеря областного общества охотников и рыболовов Виталия Ивлева. Он рассказал, что при обследовании территории обнаружил лося, который оказался в ловушке – запутался в проволоке.

Для спасения животного привлекли ветеринара, сотрудников полиции, которые освободили его и выпустили на волю.

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