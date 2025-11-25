В Костанае экстренные службы были подняты по тревоге после звонка ребёнка, который сообщил, что в одной из школ якобы заложена бомба. Сразу после сообщения связь оборвалась, что усилило серьёзность ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

На место прибыли полицейские, взрывотехники, пожарные и медики. Ученики и сотрудники школы были оперативно эвакуированы. В ходе тщательного обследования здания и прилегающей территории опасных предметов не обнаружено — угроза не подтвердилась.

В ходе оперативной работы полицейские установили, что ложный сигнал подал семиклассник из другой школы. Он воспользовался телефоном одноклассника и признался, что сделал это «ради шутки», не осознавая последствий.

Уголовное дело, возбужденное по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, прекращено — подросток не достиг возраста уголовной ответственности.

При этом родители несовершеннолетнего уже привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Вместе с тем будет рассмотрен вопрос о возмещении затрат, понесённых экстренными службами при реагировании на вызов.

За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено максимальная ответственность — до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители обращаются к родителям: разговаривайте с детьми о безопасности, объясняйте последствия подобных «шуток» и контролируйте использование телефонов и социальных сетей. Профилактика таких инцидентов — общая задача взрослых.

