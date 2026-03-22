Лучшие школьники страны собрались в Костанае: стартовала олимпиада по математике и информатике

— Сегодня, 09:39
Фото пресс-службы управления образования области

В Костанае стартовала республиканская олимпиада по математике и информатике.

Участники со всей страны

В соревнованиях приняли участие 23 команды из всех регионов Казахстана, а также из Астаны, Алматы и Шымкента. В числе участников — представители республиканских организаций образования и АО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Всего в олимпиаде задействованы 308 школьников — победители и призёры областных этапов.

Сложные задания и высокий уровень

В течение двух дней участники решали сложные задачи по математике и информатике, демонстрируя навыки алгоритмического мышления, программирования и глубокого анализа.

Соревнования проходили на базе педагогического института имени У. Султангазина Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова. По словам участников, задания были непростыми, но интересными, а сама олимпиада прошла на высоком организационном уровне без технических сбоев.

Для обеспечения прозрачности все туры транслировались в прямом эфире.

Культурная программа в честь Наурыза

Сегодня у участников выходной день. В рамках празднования Наурыза для школьников подготовлена специальная культурная программа в Казахском драматическом театре имени И. Омарова.

Завершение и подведение итогов

Завтра состоится день апелляции, а торжественное закрытие олимпиады запланировано на 24 марта.

Организаторами мероприятия выступили Министерство просвещения Республики Казахстан, Республиканский научно-практический центр «Дарын», Управление образования Костанайской области и региональный центр «Костанай дарыны».



