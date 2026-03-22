Лучшие школьники страны собрались в Костанае: стартовала олимпиада по математике и информатике

В Костанае стартовала республиканская олимпиада по математике и информатике.
Участники со всей страны
В соревнованиях приняли участие 23 команды из всех регионов Казахстана, а также из Астаны, Алматы и Шымкента. В числе участников — представители республиканских организаций образования и АО «Назарбаев Интеллектуальные школы».
Всего в олимпиаде задействованы 308 школьников — победители и призёры областных этапов.
Сложные задания и высокий уровень
В течение двух дней участники решали сложные задачи по математике и информатике, демонстрируя навыки алгоритмического мышления, программирования и глубокого анализа.
Соревнования проходили на базе педагогического института имени У. Султангазина Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова. По словам участников, задания были непростыми, но интересными, а сама олимпиада прошла на высоком организационном уровне без технических сбоев.
Для обеспечения прозрачности все туры транслировались в прямом эфире.
Культурная программа в честь Наурыза
Сегодня у участников выходной день. В рамках празднования Наурыза для школьников подготовлена специальная культурная программа в Казахском драматическом театре имени И. Омарова.
Завершение и подведение итогов
Завтра состоится день апелляции, а торжественное закрытие олимпиады запланировано на 24 марта.
Организаторами мероприятия выступили Министерство просвещения Республики Казахстан, Республиканский научно-практический центр «Дарын», Управление образования Костанайской области и региональный центр «Костанай дарыны».
