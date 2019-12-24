Лучших спортсменов области и их тренеров наградили в преддверии Нового года

В преддверии нового года подарки получили не только дети, но и взрослые. Денежные сертификаты, статуэтки и часы вручили лучшим спортсменам Костанайской области и их тренерам. Для одних спорт из хобби стал образом жизни и работой, а для других всегда был стилем жизни, передает alau.kz

Уже по традиции, в преддверии нового года во дворце студентов чествовали лучших спортсменов и их тренеров. Один за другим на сцену поднимались каратисты, теннисисты, борцы и многие другие, чтобы получить очередную награду — памятную статуэтку и денежный сертификат. Лучшим спортсменам 50 тысяч тенге, а их тренерам 30 тысяч. И вот на сцене Никита Друца, в свои 16 лет он уже рекордсмен мира по гиревому спорту, мастер спорта международного класса.

«Когда я тренируюсь мне важно увидеть результат своей работы, чтобы все было не просто так было. Мне нравится железо поднимать. Всю жизнь этим занимаюсь и хочу дальше. Надеюсь, что лучшее только впереди»,- рассказал чемпион мира по гиревому спорту Никита Друца.

Никита пришел в гиревой спорт в 9 лет, с тех пор его сопровождают ежедневные тренировки и соревнования. Такой же ритм жизни и у чемпиона мира по каратэ Владимира Артюшина. Сейчас ему 30 лет, но он прекрасно помнит как его, 8-летнего мальчика, привел в зал отец. Тогда это было внеурочным занятием, но теперь образ жизни.

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«Последний год был успешный. Чемпионат Азии я выиграл, чемпионат мира, чемпионат Казахстана. Каратэ- это образ моей жизни, моя работа,хобби, любимое дело», — поделился чемпион мира по каратэ Владимир Артюшин.

Но за каждым успешным спортсменом стоит не менее успешный тренер. Петр Пастушенко старший тренер по конькобежному спорту, был награжден грамотой и часами за свой многолетний труд, а именно уже 40 лет.

«Ну вот я некоторых ребят тренирую больше 20 лет. Они уже как мои дети. Начинаем тренировать с 6- 8 лет . Надо учитывать, что характеры у всех деток разные. Надо к каждому подстраиваться и тогда будет результат», — объяснил старший тренер Костанайской области по конькобежному спорту Петр Пастушенко.

Сейчас в списке успешных спортсменов Петра Пастушенко огромное количество имен. Это мастера спорта, чемпионы мира. В составы сборных команд Казахстана входит 722 наших спортсмена, а призеров чемпионатов и кубков Казахстана у нас почти 2000.

«На чемпионатах мира, на азиатских играх и других соревнования международных отличились можно сказать с хорошей стороны, завоевали медали разных проб и в течение 2019 года мы подготовили только в нашей области 111 мастеров спорта и 13 мастеров спорта международного класса», — указал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Были на торжественном вечере и именитые гости, которые охотно делились своими пожеланиями как уже с успешными, так и с только начинающими спортсменами.

«Пожелания самые добрые, самые обоюдные. Здоровья, удачи, ну и вперед. Как говорят «Алга Казахстан»», — сказал чемпион Паралимпийских игр 2018 года Александр Колядин.

Почти 80 человек получили награды, а сама церемония завершилась концертной программой и небольшим фуршетом.