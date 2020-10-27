Лучший педагог и почётный работник. В Житикаринском районе сразу двое представителей образования удостоились высоких наград

Лучший педагог и почётный работник образования Казахстана. В Житикаринском районе сразу двое представителей образования в этом году удостоились высоких наград. Одна из них школьный учитель химии и биологии житикаринской школы. За свой 26-летний опыт она подготовила не мало талантливых учеников, участников олимпиад.

Елена Якимчук преподаёт химию и биологию уже больше 26 лет. Основной трудовой стаж она получила в Житикаринской школе №12. Так же Елена Анатольевна является выпускницей этого учебного заведения. В этом году она получила звание «Лучший педагог».

«У меня, конечно, есть призовые места в республиканских конкурсах, видеоуроках, где мы снимались вместе со своими детьми, представляли свою работу. Есть наработки, разработки различные. Так же я участвую в республиканских проектах. Ну вот особенно мне хотелось бы отметить, мне очень нравиться сотрудничать с компанией «Билимленд»,- говорит учитель химии и биологии СШ№12 г.Житикары Елена Якимчук.

Елена Якимчук, как опытный педагог, имеет очень много наград за свой труд и развитие системы образования. Это и грамоты от министерства образования и науки, различные сертификаты и благодарственные письма. Она является одним из педагогов-лидеров, активно внедряющих инновации в образование.

«Наши учителя не первый раз представляют область на республиканском конкурсе «Лучший педагог». В этом году отрадно, что наш педагог Якимчук Елена Анатольевна является победителем данного конкурса «Лучший педагог». Она, конечно же, прошла все этапы этого конкурса, была определена как победитель на областном этапе, ей был вручен сертификат в размере (300 МРП). Прошла на республиканский этап и там конечно же принесла нам великую победу, можно сказать»,- сказала руководитель отдела образования Житикаринского района Майра Бимагамбетова.

Талантливых педагогов в Житикаринском районе не мало. Не так давно нагрудным знаком «Почётный работник образования Республики Казахстан» была награждена Орункуль Бурушпаева, которая уже 5 лет является заведующей методическим кабинетом житикаринского отдела образования.

«Это нагрудный знак «Почётный работник Республики Казахстан». Это очень ответственно, это очень большая награда, я считаю. Это награда, конечно, за многолетний творческий труд, но она и обязывает к тому, чтобы и работать дальше, и те силы, что есть у меня, привнести в развитие системы образования, как района так и области»,- рассказала заведующая методическим кабинетом отдела образования Житикаринского района Орункуль Бурушпаева.

В системе образования Житикаринского района работают 753 педагога, в том числе 133 в области дошкольного образования и 35 в организациях дополнительного образования. Кстати, в республиканском конкурсе «Лучший педагог» житикаринцы побеждают не впервые.

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