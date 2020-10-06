Лучший учитель Казахстана работает в городе Тобыл

В сельскохозяйственном колледже в городе Тобыл работает один из лучших учителей Казахстана 2020 года. Такое звание обрел местный военрук после своего участия в республиканском конкурсе, передает alau.kz

Каната Жумагулова студенты и воспитанники местного военно-патриотического клуба нередко называют просто «батей». Уже несколько лет Канат работает преподавателем НВП в сельскохозяйственном колледже в городе Тобыл. И в этом году он вполне официально стал лучшим НВП-шником всей страны.

«Начнем с того, что мне нравится моя работа. Люблю работать с детьми. Лепить из них настоящих мужчин, защитников отечества. И результат моей работы был отражен в портфолио, которое я предоставил на республику – республиканский этап. Очень приятно, конечно, что это было оценено на таком уровне. Очень здорово, что проходят такие конкурсы. Это такая большая мотивация – показать себя, свою работу»,- поделился Канат Жумагулов, победитель конкурса «Лучший педагог-2020».

Сейчас сложно усомниться, что работа военруком стала для Каната настоящим призванием. Он отдал этой профессии 17 лет. Но учитель говорит, что начался этот путь для него случайно. Друг Каната Жумагулова уходил со своей работы и пригласил его стать военруком на замену. Это предложение стало для мужчины судьбоносным. Хотя нельзя не отметить, что любовь к военному делу у него появилась давно. Будучи в армии Канат проходил службу в Севастополе, сейчас старается поддерживать участников афганской войны, а еще изучает военную историю, к которой и приобщает своих воспитанников.

«Совместно с военно-патриотическим клубом «Разведчик» поселка Владимировка мы проехали 5,5 тысяч км – «вахта памяти» — это Костанай, Москва, Сталинград. На обратном пути заехали на место гибели Василия Ивановича Чапаева – нашего легендарного комдива. Такой круг дали. Буквально 10 дней ехали с ребятами в автобусе»,- рассказал Канат Жумагулов.

Канат возглавляет военно-патриотический клуб. За вклад в развитие этого движения он получил немало грамот. Но еще больше их получили его воспитанники. Эти ребята, кажется, могут вообще все: лежать на гвоздях, разбивать кирпичи на теле человека, не ранив его, обращаться с оружием, отстоять себя в рукопашном бою. И всему этому их научил Канат Жумагулов.

«Ни для кого из коллег не секрет, что Канат Есимбекович является визитной карточкой нашего колледжа. Многие дети поступают в наш колледж для того, чтобы их наставником стал Канат Есимбекович. Дети, которые идут после работы Каната Есимбековича в армию, идут туда подготовленными морально и физически. За короткое время Канат Есимбекович снискал огромный авторитет среди детей и коллег»,- отозвался о коллеге Булат Балабаев, преподаватель специальных дисциплин Костанайского сельскохозяйственного колледжа.

Самое главное, чему старается научить своих воспитанников и студентов Канат Жумагулов — это преодоление страха. Ведь переборов в себе это чувство можно обрести стойкость и мужество, а значит смело называть себя защитником своих близких и своей страны.

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