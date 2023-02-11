Лук обошёл сахар по годовому росту цены в Казахстане. В 9 городах он подорожал более чем вдвое

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За прошедшую неделю цены на социально-значимые продовольственные товары повысились на 0,4%, в годовом выражении – на 23,5%, сообщает Бюро нацстатистики.
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Больше всего за неделю подорожал лук – сразу на 14,3%. С начала 2023 года цена на этот овощ выросла на 40%, а за последние 12 месяцев – на 87%. Таким образом, по годовому росту цены лук обогнал сахар, который за год подорожал на 58%, а за прошлую неделю подешевел на 0,7%, передает informburo.kz
Наибольший рост цены на лук за год отмечается в Жезказгане (+179%), Костанае (+129,9%) Таразе (+129,5%), Кызылорде (+125,6%). В целом, двукратное подорожание произошло в девяти городах. За неделю лук значительно подорожал в Костанае (+35%), Жезказгане (+31,9%), Атырау (+127,5%).
В ближайшие дни акимат регионов должны предоставить для продажи овощи из резервов, в первую очередь – лук.