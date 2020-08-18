USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Мировые новости
  3. Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов

Лукашенко назвал условие для новых президентских выборов

Vinkmag ad

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе общения с коллективом Минского завода колесных тягачей заявил, что президентские выборы в стране могут пройти после принятия на референдуме новой конституции, передает Tengrinews.kz.

«Будет так, мужики. Нам надо принять новую конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы — и парламента, и президента, и местных органов власти», — сказал Лукашенко, речь которого транслировал телеканал «Беларусь 24».

С 9 августа по всей Беларуси не стихают массовые акции протеста, связанные с итогами президентских выборов. По официальным данным, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов избирателей, тогда как его ближайшая соперница Светлана Тихановская — только чуть более 10 процентов.

Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. Люди требуют пересчета голосов и назначения новых выборов главы государства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

103300 - зарегистрированно

84445 - выздоровевших

1415 - летальных случаев

3276 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Детей, сидящих на крыше жилого дома в Костанае, сняли на видео
Следующая новость

У более 150 многодетных матерей в Костанае незаконно взималась оплата госпошлины