belarushockey.com
Победивший на выборах Александр Лукашенко сделал заявление, сообщает zakon.kz.
Во время посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» Лукашенко отметил, что политика одна должна быть — люди.
Это его первое заявление после выборов, которые прошли 9 августа.
ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов президента Беларуси: у действующего главы государства 80,23% голосов.
Обстановка в столице и других белорусских городах остается напряженной: недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
COVID-2019 в Казахстане
99442 - зарегистрированно
72523 - выздоровевших
1058 - летальных случаев
3082 - в Костанайской области