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Лукашенко сделал заявление

belarushockey.com

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Победивший на выборах Александр Лукашенко сделал заявление, сообщает zakon.kz.

Во время посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» Лукашенко отметил, что политика одна должна быть — люди.

Это его первое заявление после выборов, которые прошли 9 августа.

ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов президента Беларуси: у действующего главы государства 80,23% голосов.

Обстановка в столице и других белорусских городах остается напряженной: недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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