Лукашенко тайно провел инаугурацию — СМИ

Фото из открытых источников
Белорусские СМИ сообщают о тайной инаугурации Александра Лукашенко, передает Tengrinews.kz.
TUT.by пишет, что церемония инаугурации проходит в эти минуты во Дворце Независимости.
Telegram-Канал «Пул первого» распространяет фото со Дворца.
«Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси», — сообщает он.
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