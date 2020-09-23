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Лукашенко тайно провел инаугурацию — СМИ

Фото из открытых источников

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Белорусские СМИ сообщают о тайной инаугурации Александра Лукашенко, передает  Tengrinews.kz.

TUT.by пишет, что церемония инаугурации проходит в эти минуты во Дворце Независимости.

«Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь», — пишут авторы.

Telegram-Канал «Пул первого» распространяет фото со Дворца.

«Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси», — сообщает он.

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