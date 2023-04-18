Лже-продавец правильного питания обманывал костанайцев, передает Polisia.kz.

В первый день ОПМ “Anti-fraud” сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области совместно с управлением полиции Костаная был задержан мошенник, который якобы продавал правильное питание на территории города. – 26-летний мужчина разместил в социальной сети Instagram страницу с доставкой правильного питания, но после получения предоплаты или полной оплаты не выходил на связь.

В полицию пока обратились двое пострадавших от рук лже-продавца, но их возможно еще больше. Поэтому если Вы пострадали от рук этого мошенника, просим обратить в УП Костаная, – отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП области Олжас Магыпаров.

Начато досудебное расследование по п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК “Мошенничество”. Подозреваемый находится под подпиской о не выезде.

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