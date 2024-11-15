Лжеинвесторы оставили жителя Лисаковска без 13 миллионов тенге





Житель Лисаковска лишился более 13 миллионов тенге, поверив обещаниям высокого дохода от инвестиций. По данному факту отделом полиции города зарегистрировано уголовное дело.

Как сообщили в прокуратуре Костанайской области, злоумышленники убедили мужчину вложить деньги якобы в акции компании «Казатомпром». Для убедительности потерпевшему демонстрировали личный кабинет с фиктивным ростом прибыли.

В дальнейшем мошенники под различными предлогами требовали дополнительные денежные переводы. Они убеждали мужчину, что средства необходимы для разблокировки инвестиционного счета и проведения обязательного аудита.

«Лишь после того, как потерпевший перечислил все имеющиеся средства и не смог вывести вложенные деньги, он понял, что стал жертвой мошенников. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 13 миллионов тенге», — сообщил старший прокурор первого управления прокуратуры Костанайской области Болат Болатов.

По данным надзорного органа, с начала года в регионе зарегистрировано 58 уголовных дел по фактам мошенничества под предлогом инвестирования в различные компании и платформы. Общий ущерб, причиненный жителям области, составил 364 миллиона тенге.

Прокуроры отмечают, что злоумышленники активно используют социальные сети, мессенджеры и интернет-сайты, где обещают быстрый заработок, гарантированную прибыль и сотрудничество с известными компаниями.

Для создания видимости законности мошенники используют логотипы крупных организаций, фотографии руководителей, поддельные лицензии и фальшивые отзывы. Нередко потенциальных жертв убеждают, что предложение действует ограниченное время или что свободных мест осталось совсем немного.

В прокуратуре напоминают, что настоящие инвестиционные компании не гарантируют высокий доход за короткий срок и не требуют срочного перевода денег на счета физических лиц.

Жителей региона призывают тщательно проверять информацию, пользоваться только официальными источниками и не передавать посторонним данные банковских карт, SMS-коды и доступ к мобильным устройствам.

Несмотря на снижение количества подобных преступлений почти на 17 процентов по сравнению с прошлым годом, интернет-мошенничества остаются одним из самых распространенных видов преступлений в регионе.

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