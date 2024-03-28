Магазин сгорел в Костанае

Спасатели Костаная ликвидировали пожар в магазине «Айна». Об Этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

28 марта в 04:54 часов на пульт 112 поступил вызов о том, что в 5 микрорайоне в магазине «Айна» произошло возгорание.

По прибытию установлено, что горит мебель, продукты и техника на площади 30 квадратных метров. Во время ликвидации пожара костанайскими спасателями эвакуировано двп кислородных баллона, каждый объемом 50 литров.

Силами спасателей РГУ «СП и АСР» пожар ликвидирован в 05:56 минут.

В тушении пожара задействованы 21человек личного состава и 6 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара уточняется.

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