Магазин сгорел в Костанае

Фото пресс-службы ДЧС
Спасатели Костаная ликвидировали пожар в магазине «Айна». Об Этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
28 марта в 04:54 часов на пульт 112 поступил вызов о том, что в 5 микрорайоне в магазине «Айна» произошло возгорание.
По прибытию установлено, что горит мебель, продукты и техника на площади 30 квадратных метров. Во время ликвидации пожара костанайскими спасателями эвакуировано двп кислородных баллона, каждый объемом 50 литров.
Силами спасателей РГУ «СП и АСР» пожар ликвидирован в 05:56 минут.
В тушении пожара задействованы 21человек личного состава и 6 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара уточняется.
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