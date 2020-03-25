Магазины, салоны красоты, кафе. Соблюдают ли режим ЧП в Костанайской области проверяет спецгруппа

Мониторинговая группа акимата Костаная проводит проверки объектов на нарушения режима чрезвычайного положения. В состав группы вошли полицейские, санитариные врачи, представители отдела внутренней политики акимата Костаная», отдела предпринимательства, сообщает alau.kz

Кроме того, полицейские проверяют увеселительные заведения. Они ежедневно в вечернее время проводят рейды по заведениям Костаная.

«24 марта мониторинговой группой проверено 125 объектов. Посещены магазины и салоны красоты по улицам Складская, Карбышева, Рабочая, Бородина, Текстильщиков, Баймагамбетова, Победы, Алтынсарина, Садовая, Майлина, Гоголя, Г. Каирбекова, Курганская, Железнодорожная, Чехова, пр. Кобыланды батыра, пр. Абая, мкр-н Алтын Арман, мкр-н «Юбилейный». Во всех заведениях были даны соответствующие рекомендации, розданы памятки «Порядок действий в период ЧП и карантина»,- сообщили в акимате.

В итоге, фактов по несоблюдению ограничительных мер выявлено не было.

В ходе мониторинга полицейской службой были выявлены нарушения временного ограничения карантина и проведения других обязательных санитарных противоэпидемических мероприятий в кальянной «Элефант» по улице Баймагамбетова, в кальянной Vanilla по ул. Баймагамбетова и в Play station «Dark» по ул. Дощанова.

25 марта будут продолжены мониторинговые выезды по торговым объектам и увеселительным заведениям на предмет соблюдения санитарно-дезинфекционных норм и режима работы.

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