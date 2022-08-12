Магнитная буря 12 августа 2022 года: как метеопатам прожить этот день с пользой

Метеозависимость (метеопатия) — это восприимчивость организма человека к изменениям погодных условий: перепадам атмосферного давления и температуры воздуха, осадкам, смене уровня влажности или сухости климата, ветру, солнечному излучению, состоянию геомагнитного поля.

Возникает из-за нарушений эндокринной, кровеносной, сердечно-сосудистой и других систем организма, а также у пожилых и беременных, передает sibkray.ru

Сегодня, 12 августа 2022 года, магнитосфера Земли будет спокойной, вероятность магнитной бури составляет 1%. Но не стоит расслабляться, лучше это время потратить на подготовку к новым геомагнитным ударам.

Поскольку нервная система человека очень чувствительна на перепады магнитных колебаний, нужно заранее интересоваться и отмечать для себя неблагоприятные дни месяца. Постоянно укреплять свою иммунную систему и резервные силы и возможности организма, не забывать про физические упражнения, правильный режим питания, работы и отдыха.

Людям страдающим ишемическим заболеванием сердца нельзя забывать о приеме назначенных врачом медикаментозных средств: снотворные препараты и психовегетативные регуляторы, глютаминовую и аскорбиновые кислоты.

Если в клетки поступает недостаточное количество влаги, то это негативно сказывается на работе всех внутренних органов. Стоит пить достаточное количество воды, а вот кофе и другие кофеиносодержащие напитки лучше исключить.

Также на помощь приходят всевозможные чаи: с малиной, мятой, земляникой, отвары с мелиссой, шиповником, зверобоем. Улучшить психоэмоциональное состояние можно, выделив себе время для отдыха, посмотрев фильм или пообщавшись с близкими. Хорошо помогают дыхательные практики и расслабляющая музыка.

Как подготовиться к магнитной буре

Постарайтесь в эти дни есть менее калорийную пищу, больший упор делайте на фрукты и овощи, богатые витаминами и минералами.

Ограничьте количество выпиваемого кофе, а еще лучше, если вы замените его зеленым чаем, фруктовым, чай каркаде, овощными и фруктовыми соками или минеральной водой.

Устройте для себя релакс, утром примите душ, а вечером ароматические ванны.

Ну если вам, все же будет нездоровиться, то лучше обратиться к врачу.

Не старайтесь планировать на дни неблагоприятные никаких важных дел и встреч. Гораздо разумнее будет перенести важные переговоры, командировки, ремонтные работы на другие дни. Даже уборку квартиры не стоит затевать в дни магнитных бурь.

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