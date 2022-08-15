Магнитная буря 15 августа 2022 года: прогноз солнечной активности на день

Явление магнитной бури берет свое начало с взаимодействия ионизированных, заряженных, частиц, прилетающих из межпланетного пространства, с магнитным полем Земли. В результате этого последнее начинает возмущаться, колебаться, дрожать.

Так как во время магнитной бури магнитный поток, проходящий через замкнутый проводящий контур, может меняться, возникает электромагнитная индукция, то есть в этом контуре рождается электрический ток. Такими рамками на поверхности Земли являются линии электропередач, железнодорожные линии, газо- и нефтепроводы и прочее. Возникновение таких токов может приводить к различного рода поломкам и даже катастрофам.

Совместное влияние корональных выбросов масс и солнечных вспышек сказывается и на космической технике, вроде электростатических разрядов на спутниках или повреждении солнечных батарей. Также магнитные бури влияют на бортовую аппаратуру самолетов, в том числе пассажирских, несколько тысяч которых летает ежедневно.

Поскольку нервная система человека очень чувствительна на перепады магнитных колебаний, нужно заранее интересоваться и отмечать для себя неблагоприятные дни месяца. Постоянно укреплять свою иммунную систему и резервные силы и возможности организма, не забывать про физические упражнения, правильный режим питания, работы и отдыха.

Людям страдающим ишемическим заболеванием сердца нельзя забывать о приеме назначенных врачом медикаментозных средств: снотворные препараты и психовегетативные регуляторы, глютаминовую и аскорбиновые кислоты.

Сегодня, 15 августа 2022 года, магнитосфера Земли будет спокойной, вероятность магнитной бури составляет 1%. Но не стоит расслабляться, лучше это время потратить на подготовку к новым геомагнитным ударам.

Особое внимание на свое состояние здоровья нужно обратить тем, кто имеет в анамнезе хронические заболевания, особенно нервной и сердечно-сосудистой системы. Чаще всего в такие дни страдают пожилые люди, метеопаты, люди с метеоневрозами, недавно перенесшие инсульты и инфаркты, страдающие бронхиальной астмой, перенесшие тяжелые инфекционные заболевания и хирургические вмешательства.

sibkray.ru

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