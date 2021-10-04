Магнитная буря 4 октября: как подготовиться к ухудшению космической погоды метеопатам?

4 октября прогнозы космической погоды показывают улучшение геомагнитной обстановки. Только в 10 утра по новосибирскому времени и в 19.00 будут небольшие волнения, в два балла.

При этом, на следующий день, 5 октября, ожидается сильная магнитная буря, поэтому ухудшение может начаться накануне вечером. Многие метеопаты могут почувствовать ее приближение, с ухудшением самочувствия, передает vesiskitim.ru

В зоне риска в этой ситуации находятся беременные женщины, а также пожилые люди и младенцы. В этот период даже у многих совершенно здоровых людей могут начаться головные боли и различные отклонения, не говоря уже о том, что часто могут наблюдаться перепады настроения.

Поэтому следует заранее готовиться и знать, что может ухудшиться состояние. А чтобы негативное воздействие было меньше, необходимо провести профилактические меры.

Хорошо улучшает состояние в период магнитных бурь принятие ванны или контрастный душ.

Если человек испытывает беспокойство, то нужно принимать успокоительные средства — валериану, пустырник или травяные чаи.

Также необходимо употреблять фрукты – абрикосы, чернику, клюкву, смородину, бананы и изюм. Как чувствуют себя наши читатели:

Возникает тревога, а от нее давление повышается.

Голова тяжёлая и давит.

Неважно себя чувствую весь день.

Чуть давит в груди и пошатывает.

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