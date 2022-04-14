Магнитная буря на подходе. «Мертвое» пятно на Солнце отправило к Земле вспышку C-класса

11 апреля в «мертвом» пятне на Солнце произошло мощное извержение и поток плазмы направляется в сторону Земли.

Мощный выброс потоков солнечных частиц и корональный выброс массы произошел в «мертвом» солнечном пятне под названием AR2987. В результате в космос вырвался огромный поток плазмы, который достигнет Земли уже 14 апреля. В результате на нашей планете ожидаются появление очень ярких полярных сияний и геомагнитные бури класса G1, сообщает ScienceAlert.

Пятна на Солнце – это темные области на поверхности звезды, которые вызваны мощным магнитным потоком из недр Солнца. Они могут существовать как несколько часов, так и несколько месяцев.

По словам Филипа Джаджа из Национального центра атмосферных исследований США, название «мертвое пятно» говорит о том, что такие пятна часто разделяются на части и являются нестабильными, а потому со временем слабеют.

Именно в таком «мертвом» пятне AR2987 11 апреля произошла солнечная вспышка класса С. Такие вспышки появляются достаточно часто и редко имеют прямое воздействие на Землю. Считается, что выбросы корональной массы во время таких вспышек медленные и слабые.

Но в этот раз случился мощный выброс плазмы, который летит со скоростью в миллионы километров в час в сторону нашей планеты. Когда происходят мощные выбросы корональной массы, то поток солнечных частиц вызывает более яркие и более обширные полярные сияния на полюсах Земли.

Ученые считают, что эта вспышка на Солнце станет причиной появления на Земле геомагнитной бури класса G1 уже 14 апреля. Бури такого класса могут привести к незначительным сбоям в работе спутников и энергосистем на планете.

По словам ученых из Королевской обсерватории Бельгии, данная активность Солнца является обычной в период, когда наша звезда приближается к наивысшей точке своей активности во время 11-летнего солнечного цикла. Во время этого цикла у Солнца есть периоды затишья и есть периоды повышенной активности, как это происходит и сейчас.

Солнце сейчас находится в 25-м цикле, если считать с начала наблюдений за нашей звездой, которые начались еще в 1755 году. Пятна на Солнце будут появляться чаще, будет происходить больше извержений и все это будет длиться до 2025 года, когда настанет пик активности нашей звезды.

focus.ua

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