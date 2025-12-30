В новогоднюю ночь на Земле ожидаются магнитные бури, однако вместе с ними жители отдельных регионов смогут наблюдать редкое и зрелищное явление — полярное сияние. Об этом сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 30 декабря 2025 года специалисты Лаборатории солнечной астрономии Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики РАН, расчёты подтверждают вероятность появления ярких северных сияний непосредственно в новогоднюю ночь.

По словам учёных, в настоящее время на Землю одновременно воздействуют сразу два космических фактора. Речь идёт о небольшой корональной дыре, наблюдаемой в северном полушарии Солнца, а также о приходе к планете края плазменного облака, выброшенного в результате серии солнечных вспышек M-класса, произошедших в начале недели.

Совпадение этих процессов повышает вероятность геомагнитных возмущений, но при этом создаёт благоприятные условия для наблюдения полярных сияний, которые могут стать необычным украшением новогодней ночи.

