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Магнитные бури: календарь опасных дат в марте

Названы точные даты геомагнитных колебаний. Как метеопатам уберечь свое здоровье?

Календарь магнитных бурь в марте 2023: точные даты

Неспокойными в плане геомагнитной обстановки были последние дни уходящей зимы 2023 года, активность на Солнце 27 и 28 фиксировалась на уровне от 4 до 5 баллов. По данным лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований Российской академии наук и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, март будет непростым для метеочувствительных людей, хотя всплесков на Солнце ожидается немного. Изменения в геомагнитном фоне белорусы почувствуют уже в первые весенние дни:

3 марта, по сравнению с концом февраля, активность на Солнце снизится до 3 баллов;
4 марта к вечеру будут фиксироваться незначительные волнения магнитосферы — 4 баллов;
с 5 по 7 марта на Землю придет первый солнечный вихрь, его пик прогнозируется 6 числа, когда геомагнитный шторм достигнет 5 баллов;
8 марта геомагнитные колебания пойдут не будут превышать отметки в 3 балла и пойдут на спад — до 14 марта ожидается затишье;
15 марта прогнозируется следующая магнитная буря: возмещение будет достаточно сильными — достигнет 4 баллов, многих будут тревожить хронические болезни;
24 марта произойдет небольшой всплеск силой до 3 баллов, он будет ощутим только для метеозависимых людей, но в последующие дни геомагнитная обстановка будет ухудшаться – 25 марта колебания составят 4 балла;
26 марта ожидается самый мощный в марте всплеск на Солнце, сила геомагнитных ударов достигнет отметки в 7 баллов;
завершающий солнечный шторм средней силы (4 балла) пройдет в последний день месяца — 31 марта.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь

Напомним, что облегчить самочувствие во время магнитных бурь можно, если следовать рекомендациям врачей и нескольким простым правилам:

    • больше времени уделить прогулкам на свежем воздухе;
    • исключить в дни солнечной активности из рациона алкогольные напитки, кофе и жирную пищу;
    • придерживаться режима труда и отдыха
    • принимать контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
    • соблюдать питьевой режим.

Сообщает 1prof.by.

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