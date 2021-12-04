Магнитные бури на декабрь 2021: календарь безопасных и опасных для здоровья дней

Магнитные бури: декабрь 2021 – когда и чего ожидать от солнечной активности в этом месяце? Магнитных бурь ожидается 4, и 2 из них – на праздники. Подготовьтесь заранее к возможным геомагнитным колебаниям. Это важный прогноз для метеочувствительных людей, поскольку в дни, когда солнечная активность высокая, они могут испытывать повышенную нагрузку на свой организм: может возникать головная боль, головокружение, повышаться артериальное давление, возникать боль в суставах и общее ухудшение самочувствия.

Магнитные бури в декабре 2021

Итак, в декабре ожидаются магнитные бури в следующие даты:

Нас ожидают 2 сильных магнитных бури, пик которых будет достигать 6-7 баллов. Они прогнозируются на:

9-13 декабря – пик будет 10 декабря. Именно в этот день нужно быть особенно осмотрительными людям с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.

18-22 декабря – стоит заметить, что ее пик придется на День святого Николая 19 декабря.

Незначительная магнитная буря накроет Землю 30-31 декабря. И хотя она не такая сильная, как две предыдущие, но в эти дни люди могут ощущать слабость, повышенную утомляемость, головокружение.

Магнитные бури: влияние на человека

Вспышки на солнце, повышенная солнечная активность и солнечные бури могут представлять угрозу для здоровья человека, особенно если речь идет о метеочувствительных людях. В период магнитных бурь увеличиваются риски повышения артериального давления, может возникать аритмия, общее плохое самочувствие. Также следует знать, что в дни магнитных бурь часто обостряются хронические болезни. Поэтому так важно знать такую информацию, как магнитные бури: прогноз.

Магнитные бури на декабрь 2021. Как избежать их влияния на человека?

Если вы склонны к плохому самочувствию во время магнитных бурь, лучше узнайте заранее, когда они будут в декабре, и примите следующие меры:

►Проверьте свою аптечку: все ли медикаменты, которые могут понадобиться, там есть?

►Не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу, если нужно.

►Соблюдайте режим сна, полноценно и правильно питайтесь.

►Больше двигайтесь, бывайте на свежем воздухе.

►Избегайте общественных мест в дни повышенной солнечной активности и магнитных бурь.

1plus1.ua

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